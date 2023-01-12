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Сегодня, 19:44

Владимир Пономарев: «Карраскаль будет дурака валять в ЦСКА. От него мало толку»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев посоветовал московскому клубу отпустить полузащитника Хорхе Карраскаля, если он хочет уйти из клуба.

«Карраскаль будет дурака валять в ЦСКА. От него мало толку. Карраскаль собрался свалить в другую страну, потому что там зарплата большая. Хотя, в ЦСКА у него неплохая зарплата. В Бразилии тоже можно дурака валять, там не такой серьезный спрос, как в Европе. Не сосем правильно оставлять колумбийца в ЦСКА. Если захотел, надо отпускать. Иначе ЦСКА с ним замучается», — сказал Пономарев «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 18 матчей за ЦСКА, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermark оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-tsska-nado-otpuskat-karraskalya-inache-klub-s-nim-zamuchaetsya/
Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
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