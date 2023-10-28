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Сегодня, 21:48

Экс-футболист Деменко сравнил «Краснодар» и «Зенит»

Алина Савинова
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Известный в прошлом российский футболист Максим Деменко высказался об игре «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

«На сегодняшний день по 12 турам, которые мы увидели, «Зенит» не лучше «Краснодара». Если мы будем брать предыдущие сезоны, то «Зенит» был лучше всех. Писали иногда, что он сам себе враг — расслабляется, чувствуя запас прочности перед соперниками. А сейчас у «Зенита» нет запаса. Если взять все-таки игру «Зенита» и «Краснодара», то «Зенит» точно не лучше сейчас», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

«Краснодар» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 28 очков за 12 туров. «Зенит» набрал 26 очков в 13 играх и располагается на второй строчке.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/28/21595411.shtml?updated
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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