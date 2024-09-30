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Сегодня, 14:54

Давыдов: «Локомотиву» сегодня может помешать только он сам»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов оценил результат московского дерби, в котором красно-белые уступили «Локомотиву» (1:3).

«Как я говорил ранее, «Локомотиву» на сегодня может помешать только он сам. Полностью заслуженная победа железнодорожников, переиграли в каждой линии. «Спартак» — пока все тот же «Спартак», которого болтает в разные стороны. Попал в зону турбулентности: матч играет, два — стоит», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

«Локомотив» набрал 24 очка и идет вторым в чемпионате России. «Спартак» с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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