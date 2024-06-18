Батак: «Станкович — сильный тренер, он покажет свой уровень в РПЛ»

Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак оценил назначение сербского специалиста Деяна Станковича главным тренером «Спартака».

«Как в Сербии восприняли назначение Станковича в «Спартак»? Этого не ждали. Деян хороший человек, сильный тренер. Он попал в серьезный клуб, набрав достаточно опыта и в Венгрии, и в Италии. Теперь будет показывать свой уровень в РПЛ. Думаю, у него все получится. Но это будет не быстрый процесс, на все нужно время. Каждому тренеру требуется минимум два сезона, чтобы провести правильную селекцию и биться за чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Батака.

«Спартак» в мае подписал контракт со Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».