Экс-футболист «Динамо» Игорь Семшов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о преимуществах системы «весна-осень»

«Не знаю, как это будет дальше действовать. С другой стороны, не надо было изначально трогать вторую лигу, потому что они больше отдыхают, чем играют. Если в РПЛ это принято, так как есть хорошие стадионы, есть поля с подогревами, то во второй лиге простого поля нет для тренировочного процесса. Поэтому нельзя, думаю, это было затрагивать. Думаю, что сильно ничего не поменялось. Мне раньше нравилось больше по одной простой причине. Большие сборы зимой готовили команду к целому чемпионату. Летом был перерыв, где можно было подготовиться и что-то новое привнести и дальше играть. Сейчас, по большому счету, мы два раза в год готовимся на сборах, играем не так много. Для меня сильно ничего не поменялось, но предыдущий формат чемпионата нравился больше», — сказал Семшов «СЭ»

Ранее, 4 октября, президент ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что рассматривается возможность перевода второй лиги на систему «весна-осень».