Булыкин рассказал о перспективах ЦСКА и «Спартака» в этом сезоне РПЛ

Сегодня, 17:22
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах ЦСКА и «Спартака» в этом сезоне РПЛ.
Экс-форвард «Аякса» считает, что исход борьбы решится в конкретных матчах.
«Итоговый результат соперничества «Спартака» и ЦСКА зависит даже не от того, как поставлена игра, а от подбора футболистов. Это основополагающий фактор, особенно с учетом возможных травм. Качественный подбор исполнителей позволит играть в любой футбол. А по этому показателю у «Спартака» и ЦСКА, на мой взгляд, равенство. Поэтому исход борьбы решат конкретные матчи и ошибки футболистов», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает 3-е место с 25 очками, ЦСКА — 4-й, у него 24 очка.
В 13-м туре красно-белые 16 октября сыграют против ЦСКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования