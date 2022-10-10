Булыкин рассказал о перспективах ЦСКА и «Спартака» в этом сезоне РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах ЦСКА и «Спартака» в этом сезоне РПЛ.

Экс-форвард «Аякса» считает, что исход борьбы решится в конкретных матчах.

«Итоговый результат соперничества «Спартака» и ЦСКА зависит даже не от того, как поставлена игра, а от подбора футболистов. Это основополагающий фактор, особенно с учетом возможных травм. Качественный подбор исполнителей позволит играть в любой футбол. А по этому показателю у «Спартака» и ЦСКА, на мой взгляд, равенство. Поэтому исход борьбы решат конкретные матчи и ошибки футболистов», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает 3-е место с 25 очками, ЦСКА — 4-й, у него 24 очка.

В 13-м туре красно-белые 16 октября сыграют против ЦСКА.