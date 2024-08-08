Экс-футболист «Интера» Перальта поделился воспоминаниями о Станковиче

Экс-футболист «Интера» Сиксто Перальта оценил назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

Сербский специалист возглавил красно-белых перед началом сезона-2024/25, подписав контракт на 2 года. Под его руководством команда провела 4 матча, одержав 3 победы и потерпев 1 поражение.

«Я прекрасно помню Деяна Станковича, он выступал в Италии за «Лацио», а дальше с великими аргентинскими футболистами в составе «Интера» выиграл буквально все. Станкович был мощным и качественным футболистом», — цитирует Перальту Metaratings.

Перальта числился в составе «Интера» с 2000 по 2003 год, не проведя ни одного официального матча. Кроме того, на его счету имеются выступления за «Торино», румынский «ЧФР» и английский «Ипсвич», а также клубы Аргентины, Мексики и Чили.