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Сегодня, 22:16

Экс-игрок «Краснодара» Деменко не удивлен потенциальным переходом в клуб тренера Ивича

Руслан Минаев
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Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о возможном переходе главного тренера «Маккаби» из Тель-Авива Владимира Ивича в состав «быков».

«Понятно, что Сергей Николаевич (Галицкий. — Прим. «СЭ») принимает решения в «Краснодаре», но думаю еще год можно было бы дать Сторожуку поработать. После этого времени уже можно было бы понимать, что нужно менять. Я уже привык к отставкам в «Краснодаре» и других клубах. Для меня приход нового тренера Ивича неудивителен. Многие работают против Сторожука. Есть в клубах такие разговоры, темы. Может, Александр Александрович не убедил Галицкого», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Ранее потенциальный переход прокомментировал сам Ивич.

В пятницу, 23 декабря сообщалось, что «Краснодар» предложил специалисту зарплату в 1,5 миллиона евро за год.

Контракт Ивича с «Маккаби» действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-mnogie-v-krasnodare-rabotayut-protiv-storozhuka-emu-mozhno-by-lo-dat-eshhe-god/
ФК Краснодар
ФК Маккаби (Тель-Авив)
Владимир Ивич
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