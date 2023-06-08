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Экс-игрок «Краснодара» Деменко: «Аякс» интересный вариант для Сперцяна»

Руслан Минаев
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Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о возможном интересе «Аякса» к полузащитнику «быков» Эдуарду Сперцяну.

«Надо знать, чего хочет сам Сперцян — поиграть еще в «Краснодаре» или уехать в европейскую команду, — цитирует Деменко «РБ Спорт». — «Аякс» — интересный вариант для Эдуарда. Перейти в один из топ-5 чемпионатов сейчас ему будет тяжело. Еще многое зависит от тренера «Аякса». Если сам тренер заинтересован в нем, это один момент. Пример — Хвича. Спаллетти лично хотел его».

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источник сообщил, что «Аякс» готов вступить в переговоры по трансферу Сперцяна после суперфинала Кубка России. «Краснодар» готов продать игрока «Аяксу» за 10 миллионов евро плюс бонусы.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 футболист забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего армянина в 9 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Аякс
ФК Краснодар
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