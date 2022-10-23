Сенников: «Локомотив» не способен пока бороться с такими соперниками, как «Динамо»

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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от матча команды с «Динамо» (1:3) в 14-м туре РПЛ.
«Динамо» выглядело намного лучше по игре и всем статистическим данным. Победа бело-голубых заслуженная, несмотря на все три забитых мяча со стандартов. «Локомотив» не готов к изменениям. Железнодорожники не способны пока бороться с такими соперниками, как «Динамо». Продвинется ли «Локомотив» вверх по турнирной таблице? У команды очень сложный календарь. Надо стараться, хоть и впереди матчи с ЦСКА, «Спартаком». Все команды организованные, но нужно биться. Понятно, что будет непросто», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».
«Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 12 очками идет 14-м.
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