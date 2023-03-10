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Сегодня, 16:06

Шишкин: «Хотелось бы посмотреть на «Локомотив» при Галактионове на дистанции»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Роман Шишкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ахмата», который состоится в рамках 19-го тура чемпионата России.

«Три матча, которые провел «Локомотив» внушили много позитива. Хотелось бы посмотреть на «Локомотив» при Галактионове на дистанции. Понять, случайна ли была такая неожиданная победа в Ростове. Или это уже тот «Локомотив», который возвращается на свои места», — сказал Шишкин «СЭ».

«Локомотив» сыграет с «Ахматом» в субботу, 11 марта.

Под руководством Галактионова «Локомотив» провел два матча в Кубке России против «Спартака». В обеих встречах железнодорожники потерпели поражение (0:1, 2:4). В матче 18-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл «Ростов» (3:0).

Роман Шишкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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