Шишкин — о возможном назначении Галактионова в «Локомотив»: «Я не стал бы на его месте брать такую ношу»

Экс-футболист «Локомотива» Роман Шишкин высказался о возможном назначении Михаила Галактионова главным тренером железнодорожников.

— Мне кажется, это все же сомнительный вариант. Во-первых, он молодой специалист, во-вторых, совмещает работу в клубе с работой в молодежной сборной. Да, он славится тем, что умеет работать с молодыми игроками, но все же я не стал бы на его месте брать на себя такую ношу. К тому же, момент с совмещением у многих вызывает вопросы.

— А кто, если не он?

— У «Локо» много игроков, которые закончили карьеру и пошли по тренерскому пути, очень много. Что касается Юрия Семина, мне кажется, это уже закрытая история. Когда я еще был в команде, для меня самой яркой кандидатурой казался Олег Пашинин. И команда, например, Лоськов, Хапов и Пашинин — отличный выбор. Все свои, все играли за «Локо», знают традиции. Или тот же Игорь Черевченко, который также много кому помогал, потом Смородская дала ему шанс проявить себя главным тренером, — цитирует «РБ Спорт» Шишкина.

«Локомотив» после 12 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.