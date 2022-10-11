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Экс-футболист «Локомотива» Роман Шишкин высказался о возможном назначении Михаила Галактионова главным тренером железнодорожников.
— Мне кажется, это все же сомнительный вариант. Во-первых, он молодой специалист, во-вторых, совмещает работу в клубе с работой в молодежной сборной. Да, он славится тем, что умеет работать с молодыми игроками, но все же я не стал бы на его месте брать на себя такую ношу. К тому же, момент с совмещением у многих вызывает вопросы.
— А кто, если не он?
— У «Локо» много игроков, которые закончили карьеру и пошли по тренерскому пути, очень много. Что касается Юрия Семина, мне кажется, это уже закрытая история. Когда я еще был в команде, для меня самой яркой кандидатурой казался Олег Пашинин. И команда, например, Лоськов, Хапов и Пашинин — отличный выбор. Все свои, все играли за «Локо», знают традиции. Или тот же Игорь Черевченко, который также много кому помогал, потом Смородская дала ему шанс проявить себя главным тренером, — цитирует «РБ Спорт» Шишкина.
«Локомотив» после 12 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.
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