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Экс-футболист лондонского «Арсенала» признался в любви к Дзюбе

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ в комментарии для «СЭ» выбрал самого талантливого российского футболиста.

«Я очень люблю Дзюбу! Он хороший нападающий, да еще и при таких физических данных. Я как-то играл против него, он сильный футболист, забивает много мячей. Следил за его игрой в Турции», — сказал Эбуэ «СЭ».

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба
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