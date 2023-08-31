Экс-футболист «Манчестер Сити» Риера рассказал, какой российский тренер смог бы работать в Европе

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Альберт Риера ответил на вопрос, какой российский тренер смог бы работать в Европе.

«Семак! Он точно будет готов работать в Европе. Сам играл там, плюс вы же видите работу, которую он проделал в «Зените», — приводит ТАСС слова специалиста.

Сергей Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб из Санкт-Петербурга пять раз выигрывал чемпионат России, четыре раза становился обладателем Суперкубка и один раз завоевывал Кубок страны.

На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 13 очков за 6 туров.