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Сегодня, 21:57

Канчельскис: «Спартак», вам не стыдно плакать и кричать все время?»

Канчельскис резко высказался о «Спартаке»
Галина Глазко
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис резко высказался о деятельности «Спартака». 

«Клуб вообще может себя нормально вести? Чтобы про них никто ничего не говорил. Им самим это не надоело? Думаю, что это невозможно, у них так принято. «Спартак», вам не стыдно плакать и кричать все время? Не могу понять, зачем они название стадиона меняют! Вы кого-то пытаетесь удивить? Кто такой вообще этот Пол Эшуорт? Кто его привел? Могли бы спартаковца поставить на пост спортивного директора — он что, хуже работал бы? У красно-белых всегда судьи виноваты и погода! Смешно! Могу точно сказать, что они опять займут четвертое место или третье, интриги нет», — приводит слова Канчелькиса «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что у домашнего стадиона «Спартака» в конце года сменится название с «Открытие Банк Арена» на «Лукойл Арена».

В минувшем сезоне «Спартак» с 54 очками занял третье место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре красно-белые уступили «Крыльям Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-spartak-vam-ne-nadoelo-plakat-vse-vremya-opyat-chetvertoe-mesto-zajmut/
ФК Спартак (Москва)
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