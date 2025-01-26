Терехин: «Среди россиян на сегодняшний день Тюкавин — лучший нападающий»

Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин назвал лучшего российского нападающего на данный момент.

«Если Тюкавин забьет 15 мячей за сезон, это будет хороший результат для него. Он хорошо играет, у него есть моменты. Если как-то сравнивать Тюкавина с Угальде и Кордобой, то он уступает только колумбийцу своей фактурой. В остальном у Тюкавина все есть. Он может отдать, забить, на команду сыграть. Очень умненький парень. Поэтому, на мой взгляд, среди россиян на сегодняшний день Тюкавин — лучший нападающий. Он же еще и молодой», — цитирует Терехина Legalbet.

В этом сезоне 22-летний Константин Тюкавин провел 21 матч за «Динамо» во всех турнирах, забив восемь голов и сделав три результативные передачи.