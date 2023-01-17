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Сегодня, 13:47

Гацкан мечтает оказаться в тренерском штабе Бердыева

Руслан Минаев
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Экс-футболист «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Конечно, у Бердыева все получится в «Сочи». Хотел бы я попробовать поработать в его тренерском штабе? Думаю, все хотят у него поработать, особенно те, кто в дальнейшем планирует стать тренером. У Курбана Бекиевича можно набраться опыта. К сожалению, у него штаб не резиновый, он набирает людей, которые с ним будут работать», — цитирует Гацкана «РБ Спорт».

Курбан Бердыев возглавил «Сочи» в конце 2022 года, специалист заключил контракт с клубом на 2,5 года. После 17 туров чемпионата России-2022/23 сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице с 25 очками.

Источник: РБ Спорт
Александр Гацкан
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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