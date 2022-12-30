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Сегодня, 22:08

Гранат: «Барриос и Клаудиньо — лучшие футболисты РПЛ 2022 года»

Мария Гусева
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Экс-футболист сборной России Владимир Гранат рассказал, кого считает лучшим игроком в РПЛ в 2022 году.

«Барриос и Клаудиньо — лучшие футболисты 2022 года. Они лидеры «Зенита» и по праву стали чемпионами с командой в прошлом сезоне. Думаю, и в следующем году петербуржцы снова станут чемпионами. Да, у них ближайший конкурент «Спартак», но «Зенит» сможет удержать первое место», — цитирует «РБ Спорт» Граната.

Вильмар Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 25-летний колумбиец провел за сине-бело-голубых 17 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал две голевые передачи.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в 2021 году. В нынешнем сезоне 25-летний бразилец провел за питерский клуб 14 матчей в РПЛ, отметился 3 голами и 6 результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Вильмар Барриос
Владимир Гранат
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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