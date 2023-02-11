0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:54

Широков о Мамаеве: «Играл он великолепно! Он отличный человек!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал «СЭ» решение полузащитника Павла Мамаева завершить карьеру игрока.

«Наверное, он полностью не реализовал свой потенциал. Но играл он великолепно! Он отличный человек! Продолжение работы в своей академии? Считаю, он сможет добиться успеха во всем. Если он взялся, значит прекрасно понимает, чем он занимается. Естественно, не просто так. А для того, чтобы это приносило пользу и ему, и детям», — сказал Широков «СЭ».

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

За основную сборную России Мамаев дебютировал в 2010 году. В составе национальной команды полузащитник провел 15 матчей.

Павел Мамаев
Роман Широков
Футбол
РПЛ
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Адебайор надеется встретиться с Аршавиным в России

Тарханов: «Необходимо посмотреть, в каком состоянии Дзюба, потом уже можно будет говорить о том, сколько он забьет»