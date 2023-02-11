Широков о Мамаеве: «Играл он великолепно! Он отличный человек!»

Экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал «СЭ» решение полузащитника Павла Мамаева завершить карьеру игрока.

«Наверное, он полностью не реализовал свой потенциал. Но играл он великолепно! Он отличный человек! Продолжение работы в своей академии? Считаю, он сможет добиться успеха во всем. Если он взялся, значит прекрасно понимает, чем он занимается. Естественно, не просто так. А для того, чтобы это приносило пользу и ему, и детям», — сказал Широков «СЭ».

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

За основную сборную России Мамаев дебютировал в 2010 году. В составе национальной команды полузащитник провел 15 матчей.