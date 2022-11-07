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Сегодня, 09:44

Филимонов — об Абаскале: «Его воспринимали как очередного»

Александр Филимонов оценил результаты «Спартака» в РПЛ
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Александр Филимонов в комментарии «СЭ» оценил результаты «Спартака» в РПЛ.

— Преобразился ли «Спартак» при Абаскале?

— Начинали сезон тяжело. Видно, что ребята стараются, появилось какое-то взаимопонимание, какой-то рисунок. Хотя в последней игре с «Сочи» какую-то злую шутку сыграл быстрый гол, потом уже команда немного сбавила обороты. Не сказал бы, что играли плохо, но без куража. К Абаскалю изначально относились скептично? Думаю, это вопрос не к возрасту тренера, а к тому, что в «Спартаке» поменялось много разных тренеров. Его воспринимали как очередного. Команда еще не достигла какого-то результата. Пока чемпионат идет. Посмотрим, как это будет весной.

— Какой результат сейчас реален для «Спартака»?

— Думаю, что медали точно. А вот какие, зависит от дальнейшего развития ситуации. Надо обыгрывать «Зенит», не терять очки и двигаться к золоту.

Абаскаль назначен на должность главного тренера «Спартака» в июне 2022 года. В этом сезоне красно-белые идут на втором месте в РПЛ с 33 очками.

Александр Филимонов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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