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Сегодня, 14:35

Мостовой: «Спартак» — фаворит, но «Ахмату» уже некуда деваться»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Ахмата» в 17-м туре РПЛ.

«Спартак» — фаворит, они выше уровнем по всем параметрам. «Ахмат» уже чуть ли не на последнем месте. В верхней части таблицы все плотно, все выровнялись, «Спартаку» до лидера всего 6 очков. Любая осечка — и все. Но «Ахмату» тоже уже деваться некуда. Они должны собраться. Выиграет «Ахмат» — молодцы, выиграет «Спартак» — все скажут, что так и должно было быть», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч пройдет 3 декабря и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент красно-белые с 27 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на 14-й позиции (13).

Александр Мостовой
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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