Мостовой — о победе «Спартака» без Абаскаля: «Может, ему чаще получать дисквалификации?»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» разгромную победу красно-белых над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«По счету «Спартак» победил легко, по игре, конечно, нет. По игре «Химки» выглядели не хуже. И по моментам благодаря Селихову «Спартак» не пропустил. На какой-то момент он даже являлся лучшим игроком матча, когда «Спартак» вел 2:0. Абаскаля нет на лавке и команда спокойно играет и выигрывает. Может, ему чаще получать дисквалификации? «Химки» сами подставили себя после двух пропущенных мячей», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» набрал 29 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

«Химки» остались на 15-й позиции (9 очков). Подмосковная команда продлила свою серию без побед до 14 матчей.