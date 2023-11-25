Мостовой — о поле в Калининграде: «Мяч просто не разглядеть!»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» высказался об условиях проведения матча 16-го тура РПЛ между красно-белыми и «Балтикой».

«В начале не понял, почему мяч не красный. Его просто не разглядеть! Думал, что игру отменят. Много снега и ничего не видно. Лично я за то, чтобы матч отменили, но все решают судьи. Они у нас сейчас все решают. Не уйдут же футболисты с поля сами!» — сказал Мостовой «СЭ».

После первого тайма «Спартак» обыгрывает «Балтику» благодаря голу Хлусевича (1:0).