Кавазашвили: «Зенит» был и будет чемпионом. Хотелось бы, чтобы так было у «Спартака», но...»

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о чемпионской гонке после победы «Зенита» над «Ростовом» в 11-м туре РПЛ (3:1).

«Зенит» — это высокоорганизованная команда, которая на данном этапе имеет маленькие погрешности только из-за того, что Клаудиньо сломался и никак не войдет в форму. Ребята нацелены на великолепную, атакующую игру. Да, они проиграли «Спартаку» 0:3, но это не значит, что у них все полетит в тартарары. «Зенит» был и будет чемпионом. Конечно, хотелось бы, чтобы так было у «Спартака», но...», — сказал Кавазашвили «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 32 очками, операжая ближайшего преследователя — ЦСКА — на 6 очков.