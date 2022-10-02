Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:18

Кавазашвили: «Зенит» был и будет чемпионом. Хотелось бы, чтобы так было у «Спартака», но...»

Кавазашвили высказался о чемпионской гонке после победы «Зенита» над «Ростовом»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о чемпионской гонке после победы «Зенита» над «Ростовом» в 11-м туре РПЛ (3:1).

«Зенит» — это высокоорганизованная команда, которая на данном этапе имеет маленькие погрешности только из-за того, что Клаудиньо сломался и никак не войдет в форму. Ребята нацелены на великолепную, атакующую игру. Да, они проиграли «Спартаку» 0:3, но это не значит, что у них все полетит в тартарары. «Зенит» был и будет чемпионом. Конечно, хотелось бы, чтобы так было у «Спартака», но...», — сказал Кавазашвили «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 32 очками, операжая ближайшего преследователя — ЦСКА — на 6 очков.

Анзор Кавазашвили
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
Йоканович — о поражении от «Аъмата»: «Мы проснулись слишком поздно»
Нападающий «Нижнего Новгорода» Милсон считает себя одним из лучших футболистов РПЛ
Умяров рассказал, как Абаскаль настраивал футболистов «Спартака»
Умяров заявил, что победа над «Зенитом» в Кубке позитивно повлияла на игроков «Спартака»
Джикия — о победе над «Нижним Новгородом»: «Знали, что найдем свои моменты»
Форвард «НН» Милсон: «Промес для меня пример»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Семак объяснил, почему заменил Кассьерру в перерыве матча с «Ростовом»

Семак оценил игру Клаудиньо в матче с «Ростовом»