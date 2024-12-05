Денис Давыдов: «Спартак» не остановить, красно-белые легко обыграют «Пари НН»

Экс-футболист «Спартака» Денис Давыдов ответил, претендуют ли красно-белые на чемпионство в РПЛ.

«Нет ли ощущения, что «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне? Мы все знаем, что такое «Спартак». Один неудачный матч выбивает из колеи, любая конфликтная история внутри коллектива — начинается «болтанка». Но по той игре, что сейчас показывает «Спартак», я думаю, их не остановить. Очень жаль, что остался один матч с «Пари НН», в котором они с легкостью победят с разницей в 2-3 мяча. Потом все будет зависеть от подготовки на сборах. Сейчас делать выводы пока рано», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Команда Деяна Станковича после 17 туров РПЛ занимает третью строчку турнирной таблицы, набрав 34 очка. 7 декабря красно-белые дома сыграют с «Пари НН».