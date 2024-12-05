Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

5 декабря, 23:45

Денис Давыдов: «Спартак» не остановить, красно-белые легко обыграют «Пари НН»

Диана Андрющенко
Telegram Дзен

Экс-футболист «Спартака» Денис Давыдов ответил, претендуют ли красно-белые на чемпионство в РПЛ.

«Нет ли ощущения, что «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне? Мы все знаем, что такое «Спартак». Один неудачный матч выбивает из колеи, любая конфликтная история внутри коллектива — начинается «болтанка». Но по той игре, что сейчас показывает «Спартак», я думаю, их не остановить. Очень жаль, что остался один матч с «Пари НН», в котором они с легкостью победят с разницей в 2-3 мяча. Потом все будет зависеть от подготовки на сборах. Сейчас делать выводы пока рано», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Команда Деяна Станковича после 17 туров РПЛ занимает третью строчку турнирной таблицы, набрав 34 очка. 7 декабря красно-белые дома сыграют с «Пари НН».

Источник: «РБ Спорт»
Денис Давыдов (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Министр вручил кубок Тюкавину. Что произошло на церемонии «Джентльмен года»-2024
Игрока «Кристал Пэлас» Гехи могут наказать за надпись об Иисусе на радужной повязке
Экс-хавбек «Спартака» Ледяхов впервые рассказал о своей страшной болезни
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
Россия закроет Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге
Материалы сюжета РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Павлюченко: «Станковичу нужно дать время»
Гончаренко дисквалифицировали за угрозу судье Бобровскому. Это уже пятая дисквалификация тренера в РПЛ
Генеральный директор «Пари НН» — о решении КДК: «В словах Гончаренко не было угроз, табуированной лексики»
«Пари НН» не будет оспаривать решение КДК о штрафе Гончаренко
Гончаренко дисквалифицирован на два матча за слова в адрес судьи после матча «Ростов» — «Пари НН»
ЦСКА оштрафован на 150 тысяч рублей за необеспечение безопасности во время матча с «Рубином»
Сегодня
Вчера
Неделя