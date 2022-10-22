Ледяхов хотел бы в будущем видеть сына Аршавина в футболке «Спартака»

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Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал, что хотел бы увидеть сына бывшего нападающего «Зенита» Андрея Аршавина, Арсения, в футболке красно-белых.
Ранее Аршавин рассказал, что хотел бы, чтобы сын занимался в академии питерцев, но ему промыли мозги в «Спартаке».
«Нет ничего такого в том, что Арсений Аршавин занимается в академии «Спартака». Андрей, наверное, хотел, чтобы он был в академии «Зенита», но они же живут в разных городах. Все вопросы пускай решает со своей бывшей женой. Если Арсений станет хорошим футболистом, я бы хотел его увидеть в «Спартаке». Не важно какая у него фамилия. Главное, чтобы игрок подходил под критерии и уровень красно-белых», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».
10-летний Арсений, сын Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской, занимается в академии «Спартака» с 2020 года.
В ноябре 2021 года Барановская объяснила, почему сын Аршавина стал заниматься в академии «Спартака».
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