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Сегодня, 22:24

Кечинов: «Если брать весь матч, то «Химки» не заслужили такого поражения»

Мария Гусева

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу красно-белых над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Понравилось, что «Спартак» крупно обыграл «Химки». Если брать весь матч, то «Химки» не заслужили такого поражения. Местами они играли очень прилично, не уступали красно-белым в каких-то моментах. Селихов очень хорошо сыграл, надежно. «Спартаку» еще повезло, что они забили первый быстрый гол», — цитирует «РБ Спорт» Кечинова.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» составляет 4 очка, у питерской команды еще одна игра в запасе. В понедельник, 24 октября, сине-бело-голубые сыграют с «Сочи».

«Химки» остались на 15-й позиции в турнирной таблице (9 очков). У подмосковной команды 14 матчей подряд без побед.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-himkam-nado-by-lo-ne-ubirat-yurana-chto-sejchas-im-delat-ya-ne-znayu/
Валерий Кечинов
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