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20 мая, 23:18

Деменко: «За счет Дзюбы у «Локомотива» создается гораздо больше моментов»

Деменко считает, что за счет Дзюбы у «Локомотива» создается гораздо больше моментов
Галина Глазко
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Экс-футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о зависимости «Локомотива» от нападающего Артема Дзюбы.

«Не скажу, что существует именно серьезная зависимость нападения «Локомотива» от Дзюбы, хотя в какой-то степени это верно. Но то, что Артем действительно помогает команде в атаке, и за счет него создается гораздо больше моментов, это точно», — приводит слова Деменко издание Vprognoze.ru.

Артем Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.

«Локомотив» находится на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 28 матчей.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10884776-demenko-ocenil-zavisimost-lokomotiva-ot-dzyuby.html
Артем Дзюба
Максим Деменко
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