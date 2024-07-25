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Сегодня, 11:32

Экс-футболист «Спартака» рассказал о безумном легионере

Виктория Кравченко
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Тренер «Урарту» Николай Тюнин рассказал о легионере из московской команды.

— Самый яркий знакомый по «Спартаку», с кем общаетесь и сейчас?

— Люк Зоа пишет мне из Камеруна. В 2004-м он забил в свои ворота в дерби с ЦСКА, а потом звонит мне: «Тюня, я в больнице. Меня побили». Кто-то — слабо верю, что фанаты — подошел сзади, ударил, отнял деньги. Это случилось в Сокольниках, где жили и Кебе, и Фло — тот еще алкоголик. Эссьена раза три забирали из вытрезвителя. Когда Фло отдали в аренду в «Факел», он должен был ехать на такси, на светофоре вышел — и пропал. Через три дня нашли пьяным, — цитирует Тюнина Sport24.

Нигериец Фло провел за «Спартак» 18 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Источник: Sport24
ФК Спартак (Москва)
ФК Урарту
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