Кечинов считает, что после травмы Мартинса появятся шансы у молодых игроков «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о травме полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса.

«Конечно, это потеря. И Мартинс, и Литвинов, и до этого Зиньковский, и Мозес. Понятно, что все они — игроки стартового состава. Но ничего. Есть ребята, которые мало играли в этом сезоне. У них появится шанс. Они должны его использовать. В матче с «Ростовом» было бы сложновато и с этими футболистами. Там легко не бывает, поэтому будет тяжеловато», — сказал Кечинов «СЭ».

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс выбыл на продолжительное время из-за травмы.