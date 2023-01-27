Кечинов о Рассказове: «Может быть, «Спартак» оказался не его командой, а в «Крыльях» он раскроется»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника Николая Рассказова в «Крылья Советов».

«Он мало играл, тренер ему почти не доверял. Футболисту нужно играть, поэтому он перешел туда, где, скорее всего, он будет играть в основном составе постоянно. Для него это шаг вперед. Что касается «Спартака», то если на него не рассчитывали, значит игрок не нужен. Значит это не потеря. Он играющий парень, мастеровитый. Может быть, «Спартак» оказался не его командой, а в «Крыльях» он раскроется», — сказал Кечинов «СЭ».

27 января «Крылья Советов» объявили о переходе Рассказова из «Спартака». Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 3,5 года.