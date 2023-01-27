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Сегодня, 16:42

Кечинов о Рассказове: «Может быть, «Спартак» оказался не его командой, а в «Крыльях» он раскроется»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника Николая Рассказова в «Крылья Советов».

«Он мало играл, тренер ему почти не доверял. Футболисту нужно играть, поэтому он перешел туда, где, скорее всего, он будет играть в основном составе постоянно. Для него это шаг вперед. Что касается «Спартака», то если на него не рассчитывали, значит игрок не нужен. Значит это не потеря. Он играющий парень, мастеровитый. Может быть, «Спартак» оказался не его командой, а в «Крыльях» он раскроется», — сказал Кечинов «СЭ».

27 января «Крылья Советов» объявили о переходе Рассказова из «Спартака». Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 3,5 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Николай Рассказов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
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