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Сегодня, 20:42

Кечинов: «Абаскаль проделал хорошую работу — «Спартак» прогрессирует»

Кечинов поделился мнением о победе над «Торпедо»
Руслан Минаев
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о победе над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

— Не ожидал крупного счета в игре, потому что приблизительно понимал, как автозаводцы играют при Талалаеве, — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

— «Спартак» заканчивает первый круг на втором месте. Как оцените работу Абаскаля?

— Хорошую работу проделал тренер. Рисунок игры уже понятен и заметен. Команда показывает зрелищный футбол, много забивает. Видно, что «Спартак» прогрессирует.

Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 очка и вернулась на второе место в турнирной таблице.

«Торпедо» проиграло третий матч подряд в чемпионате со счетом 0:1. Команда Андрея Талалаева остается на последнем, 16-м месте (6 очков).

В следующем туре «Спартак» в гостях 5 ноября сыграет против «Сочи».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-abaskal-prodelal-horoshuyu-rabotu-v-spartake-komanda-progressiruet/
Валерий Кечинов
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ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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