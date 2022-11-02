Гаврилов не понял, почему Божович назвал себя легендой российского футбола

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Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Миодрага Божовича, который заявил, что он является легендой российского футбола.
«Легендой называют тех людей, которые служили на благо российского футбола. А с какого боку он себя в их ряды приписал — непонятно. Почему он себя приписывает к российским легендам? Он ведь даже не гражданин нашей страны», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.
54-летний специалист из Черногории был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», «Амкара», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования