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Гаврилов — о «Химках» перед матчем со «Спартаком»: «Где-то бегают, пыхтят, но конкретной игры нет»

Гаврилов поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Химками»

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 14-го тура между красно-белыми и «Химками».

«Естественно, «Химки» не захотят проиграть «Спартаку», но результатов у них нет. Как можно говорить о команде, у которой нет результата? Что-то где-то бегают, пыхтят, но конкретных действий, игры нет. Скорее всего, им просто не хватает добротных игроков. Но все равно борьбу красно-белым они могут навязать. Почему нет? Видите, «Торпедо» же с ЦСКА отстояло 1:0. Очень важно, каким будет настрой», — сказал Гаврилов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 (мск).

ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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