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Сегодня, 19:38

Панченко: «Из-за солнечного удара случилась задержка жидкости в организме, но мне уже лучше»

Руслан Минаев
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Бывший футболист Виктор Панченко рассказал о состоянии своего здоровья после госпитализации в результате теплового удара.

«Из-за солнечного удара случилась задержка жидкости в организме, из-за чего упало давление и мне стало плохо. Я нахожусь в Боткинской больнице и прохожу курсы реабилитации и терапии, еще не вся жидкость вышла из организма. Завтра к середине дня буду понимать, стоит мне выписываться из больницы или нет. Но мне лучше», — цитирует Панченко Sport24.

Панченко во время карьеры футболиста выступал за несколько советских и российских клубов, в том числе за липецкий «Металлург», московский «Локомотив» и «КАМАЗ», в составе которого он стал лучшим бомбардиром чемпионата России в 1993 году.

Позже Панченко работал в ЦСКА, «Динамо», «Химках», «Локомотиве», ростовском СКА и «Новосибирске».

Источник: Sport24
Футбол
Виктор Панченко
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