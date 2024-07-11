Панченко: «Улучшения есть. Меня уже перевели из реанимации в общую палату»

Бывший футболист Виктор Панченко рассказал, что его перевели из реанимации в общую палату после госпитализации в результате теплового удара.

«Еще минимум неделю по рекомендациям врачей буду находиться в больнице. Меня уже перевели из реанимационной палаты в общую. Улучшения есть, но пока стоит долечиться», — цитирует Панченко Sport24.

Панченко во время карьеры футболиста выступал за несколько советских и российских клубов, в том числе за липецкий «Металлург», московский «Локомотив» и «КАМАЗ», в составе которого он стал лучшим бомбардиром чемпионата России в 1993 году.

Позже Панченко работал в ЦСКА, «Динамо», «Химках», «Локомотиве», ростовском СКА и «Новосибирске».