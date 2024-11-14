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Сегодня, 12:41

Жирков о гражданстве РФ для Сантоса: «С одной стороны это плохо, а с другой — все законно»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» высказался о выдаче российского гражданства бразильскому защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу.

«Дуглас Сантос прожил много лет в России. Если честно, то у меня двоякое впечатление от этой новости, получается, что Сантос не будет считаться легионером в РПЛ. С одной стороны это плохо. Получается, что «Зенит» теоретически может выпустить на поле одного русского футболиста и соблюсти лимит. А с другой стороны все законно. Мое мнение, российским клубам нужно искать и воспитывать своих молодых игроков», — сказал Жирков «СЭ».

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября указом президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

6 ноября пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.

Дуглас Сантос
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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