Жирков: «Марио Фернандес мог чуть-чуть поговорить с нами по-русски»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о смене спортивного гражданства для футболистов.

— Нужно ли вручать футболистам российское гражданство, если они не знают языка? Как, например, Марио Фернандес.

— Во всем мире заведено, что футболист может сменить спортивное гражданство. Мне нравилось играть с Марио. Фернандес не говорил на русском языке? Нет, он мог чуть-чуть поговорить с нами по-русски, — сказал Жирков «СЭ».

Марио Фернандес получил российское гражданство в июле 2016 года. Он провел за сборную России 33 матча и забил 5 голов.

В РПЛ футболист выступал за ЦСКА с 2012-го по 2022 год, а сезон-2023/24 провел в «Зените».