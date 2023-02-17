Стрепетов назвал полным разочарованием поражение «Зенита» от иранского «Сепахана»

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов отреагировал на поражение сине-бело-голубых в товарищеском матче с иранском «Сепаханом» (0:2).

— В первом тайме игра «Зенита» произвела удручающее впечатление. Хотя собрался полный стадион, фанаты пришли посмотреть на чемпиона России. Но игроки «Зенита» сонные были. И никто их так и не разбудил. Грубейшие ошибки в обороне. Одним могу такое объяснить: мыслями многие игроки были уже дома. Полное разочарование. И очень много вопросов по игре. По большому счету, «Зенит» должен быть готов к возобновлению сезона. Но мы увидели, что он не готов, — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

«Сепахан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Ирана, опережая идущего на второй строчке «Персеполиса» на 3 очка.

25 февраля «Зенит» проведет матч 1/4 финала Кубка России против ульяновской «Волги».