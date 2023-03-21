Егоров о матче ЦСКА — «Зенит»: «На кону стояло слишком многое, чтобы надеяться на результативный футбол»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Егоров поделился мнением о поражении команды от ЦСКА (0:1) в 20-м туре РПЛ.

«Ожидал увидеть больше голов и более яркую игру в атаке. Думал, хотя бы два-три забитых мяча мы увидим. Но понятно, что в матче таких соперников на кону стояло слишком многое, чтобы надеяться на результативный и красивый футбол. В любом случае «Зенит» еще не гарантировал себе чемпионство. Если бы математически его было уже нереально догнать, тогда можно было бы «обвинять» и в том, что команда играет как-то не зрелищно, и в том, что могли бы дать поиграть молодым. ЦСКА хоть и понимает, что в еврокубки не попасть, но медали хочется забрать, и желательно серебряные. А в этом матче только победа позволяла ему остаться в гонке за второе место», — приводит слова Егорова «Евро-Футбол.Ру».

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на 7 очков «Ростов», идущий на втором месте.