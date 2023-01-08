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Деменко: «Второй круг РПЛ будет очень интересным. Трансферные истории только начинаются»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Максим Деменко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от второй половины сезона РПЛ.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

«Второй круг РПЛ будет очень интересным. Ловрен ушел, поговаривают, что и бразильцы могут уйти. Все эти трансферные истории только начинаются. Для других команд [не «Зенита], например, для «Спартака» это тоже интересно, есть своя подоплека», — сказал Деменко «СЭ».

«Зенит» набрал 42 очка после 17 туров чемпионата России по футболу. На втором месте идет «Спартак» с 36 баллами. Третий — «Ростов» с 35 очками.

2 января защитник Деян Ловрен покинул «Зенит» и перешел в «Лион», за который уже выступал с 2010 по 2013 год.
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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