Данни отреагировал на отказ Дзюбы пожать руку Семаку: «Верю, он знает, что ошибся! Возможно, он уже позвонил Семаку!»

Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» отреагировал на поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который отказался пожать руку главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку после матча 22-го тура РПЛ (1:2).

«Это была сложная игра, я следил за ней. У Дзюбы была горячая голова из-за проигрыша. Но я верю, он знает, что ошибся, но это часть футбола! Возможно, он уже позвонил Сергею Семаку, и они поговорили! Дзюба хороший парень», — сказал Данни «СЭ».

Сам Дзюба позже объяснил, почему не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.