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Сегодня, 14:12

Стрепетов: «Старая схема Рахимова против «Зенита» не спасет «Рубин»

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Заслуженный тренер России по футболу Алексей Стрепетов объяснил, в чем заключается главная опасность для «Рубина» в матче с «Зенитом».

«Рахимов очень хорошо знает «Зенит», всегда старается подготовиться к противостоянию с ним. Раньше он старался насытить оборону, фланги, чтобы перекрыть Сантоса, Мостового, Малкома, когда тот еще играл за «Зенит». Очень хорошо игроки «Рубина» действовали в середине поля, старался лишить мяча Вендела, Клаудиньо. У него была схема игры против «Зенита» отработана: закрыть края и не позволить сделать острую передачу на Кассьерру. И, конечно, сыграть в быструю контратаку, найти свободные, которые «Зенит» оставлял. Такую тактику он сто процентов снова изберет.

Но у Рахимова будет проблема. «Зенит» стал играть по-другому с приходом Глушенкова. Возросла опасность атак через центр, с быстрыми вертикальными передачами, врываниями в штрафную. Фланги сейчас не так задействованы у петербуржцев, как раньше. Вспомните матч с «Крыльями» — там Кассьерра забил после фланговой передачи и все. Зато в середине поля у «Зенита» сильный кулак: Барриос, Вендел, Глушенков. Очень моторные, непредсказуемые игроки. Как Рахимову удастся их перекрыть, увидим. Думаю, это большая головная боль для тренера «Рубина». И не только для него", — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Команды сыграют между собой в рамках 2-го тура РПЛ сезона-2024/25 27 июля, начало встречи — в 17:30 по московскому времени. В 1-м туре обе команды одержали победы: «Рубин» на выезде обыграл «Пари НН» (4:2), а «Зенит» дома разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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