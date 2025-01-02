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Сегодня, 14:46

Экс-футболист «Зенита» Текке признался, что скучает по Санкт-Петербургу

Алина Савинова
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Бывший форвард «Зенита» Фатих Текке поздравил россиян с Новым годом.

«Поздравляю с Новым годом, шлю приветствия и лучи тепла всем жителям России, особенно фанатам «Зенита», я по ним очень сильно соскучился. Салют всем, мне очень не хватает Санкт-Петербурга. Надеюсь, что однажды мы еще будем вместе», — цитирует Текке «РБ Спорт».

Текке выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. Также в России он играл за «Рубин». Турок завершил карьеру футболиста в 2012-м. После этого он тренировал такие команды, как «Болуспор», «Истанбулспор», «Денизлиспор», «Аланьяспор» и другие.

Ранее Текке признавался, что ему было бы интересно поработать в России.

Источник: РБ Спорт
Фатих Текке
ФК Зенит
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