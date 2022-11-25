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Зырянов — о стычке Широкова и Спаллетти: «Потолкались, покричали — каждый на своем. «Мамма миа! Вафанкуло!» — «Да пошел ты!»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Роман Широков и Лучано Спаллетти.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов в интервью «СЭ» рассказал о бывшем тренере сине-бело-голубых итальянце Лучано Спаллетти.

— Главный недостаток Спаллетти-тренера?

— Гипертрофированный максимализм и зацикленность на том, что результат приходит исключительно через работу. Изо дня в день одно и то же: «Победа! Только победа!» Если сыграли неудачно — собрание, там слышали: «Давайте, давайте! Чтобы побеждать, надо еще больше работать!» Ну и допобеждались. После двух чемпионств подряд результаты пошли вниз, и все закончилось увольнением Спаллетти.

— Теперь понятно, почему игроки говорят про Лучано: «Тренер классный. Но на третий год становится невыносим».

— Да. Нужна золотая середина — как в случае с Адвокатом и его нелюбовью к ротации. Кстати, в Италии то ли Моуринью, то ли кто-то еще назвал Спаллетти «Мистер ноу титул». Потому что ни разу не выигрывал серию А. И с «Ромой», и с «Интером» упускал первое место, несмотря на хороший старт. Любопытно, в этом сезоне тенденция сохранится? Или с «Наполи», который опережает ближайшего конкурента уже на восемь очков, Спаллетти наконец-то станет чемпионом?

— С Широковым на тренировке он подрался на ваших глазах?

— Ну, дракой это я бы не назвал. Так, потолкались, покричали — каждый на своем. «Мамма миа! Вафанкуло! (в переводе с итальянского — «Иди в задницу». — Прим. «СЭ»)» — «Да пошел ты!» Самое удивительное — после стычки не рассорились окончательно. Наоборот, она развернула их друг к другу. В дальнейшем нормально общались, никаких проблем. Если прежде Широков не всегда выходил с первых минут, то после той истории стал игроком основы и одним из лидеров «Зенита».

Спаллетти тренировал клуб из Санкт-Петербурга с 2009-го по 2014 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России (2010, 2011/2012), выигрывала Кубок страны-2009/2010, а также завоевала Суперкубок России-2011.

Константин Зырянов (слева) и&nbsp;Андрей Аршавин. Константин Зырянов: «Аршавин вызвал и сказал: «Дорабатываешь до июня, и твое место займет тренер из академии»
Константин Зырянов
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Лучано Спаллетти
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