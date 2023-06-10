Экс-генеральный директор «Динамо» Иванов — о «Спартаке»: «Клуб на пороге очередных кадровых потрясений»

Бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов в интервью «СЭ» высказал мнение о ситуации в «Спартаке».

— «Спартак», как всегда, на перепутье, — отметил Иванов. — Федун ушел, но конфигурация управления клубом до сих пор не выстроена. Ни стабильности, ни последовательной стратегии пока не просматривается. Клуб на пороге очередных кадровых потрясений. Что, конечно, отразится на импульсивном Абаскале. Который, похоже, сам не понимает, чего хочет. У него ведь и из Европы предложения есть.

Весной испанца часто критиковали, хотя из «Спартака» он выжал максимум. Взял бронзу вопреки всему. В его распоряжении всего два классных игрока — Промес и Литвинов. Остальные — средненькие даже по меркам РПЛ. Зобнин давно потух. Мозес после разрыва ахилла никак не наберет форму. Джикию замучили травмы — отсюда и ошибки. А Соболев мне никогда не нравился. Дело не в его поведении, бесконечных спорах с арбитрами и соперниками, демонстрации интимных мест... Просто как форвард до высокого уровня не дотягивает.