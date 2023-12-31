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Сегодня, 15:20

Экс-гендиректор «Динамо» Воробьев рассказал о криминальных структурах, пытавшихся лезть в футбол

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о криминальных структурах, пытавшихся лезть в футбол.

— В 90-е и начале 2000-х криминальные структуры не пытались зайти в «Динамо»?

— Тогда неформальные структуры находились достаточно близко к спорту, и в частности к футболу. Многие люди вообще поплатились жизнями за то, что не нашли с ними общий язык. Но в «Динамо» надо отдать должное Толстых и нашим силовым структурам. Они нас защищали и понимали, что мы выбрали правильный путь. В этом смысле мы постоянно находились под защитой, а свои корни «Динамо» все-таки берет понятно где. Поскольку все видели, что мы работали честно, все было положено на благо футбола, у нас была достаточная защита. Хотя отдельные персонажи... Когда-то с «Локомотивом» активно работал такой Виктор.

— Дрожжин.

— Именно так. Однажды на динамовском стадионе он бряцал пистолетом. Но после этого получил определенный урок и больше такого себе не позволял.

Анатолий Воробьев, Алишер Усманов. «В конце 90-х Усманов должен был стать владельцем «Динамо». Вторая часть интервью бывшего генсека РФС

— Присел на какой-то срок?

— Нет, там вопрос был решен по-другому. Вы можете найти подробности на пастбищах интернета.

— Дрожжин и будучи владельцем клуба «Виктор-Авангард» из Коломны изрядно вам насолил, когда игрок его команды Сергей Бодак в кубковом матче жестоко «сломал» форварда «Динамо» Юрия Тишкова.

— Помню этот матч и это жуткое зрелище, когда Игорь Добровольский, увидев торчавшую наружу кость Тишкова, заплакал и ушел с поля. Юра был замечательным, светлым человеком. С отличием окончил школу, очень увлекался самолетами и параллельно футболу пошел учиться, насколько помню, в Московский авиационный институт. «Динамо», чтобы купить его у «Торпедо», заплатило рекордные по тем временам деньги — 300 тысяч долларов. А потом — такая травма, после которой Тишков уже до конца не восстановился и пошел в агентский бизнес. Его убийство — одна из самых больших трагедий в истории российского футбола.

ФК Динамо (Москва)
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