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Сегодня, 14:40

Экс-гендиректор «Динамо» Воробьев рассказал о первом контракте в российском футболе с крупной иностранной компанией

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший гендиректор «Динамо» Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» рассказал о первом контракте в российском футболе с крупной иностранной компанией и итальянском члене совета директоров бело-голубых.

— Parmalat был первой крупной иностранной компанией, которая пришла в российский футбол, — действительно так. И она была на футболках «Динамо», когда клуб в 1995-м выиграл последний на сегодня трофей. За то, что этот контракт состоялся, слова благодарности в первую очередь надо сказать нашему итальянскому учителю, которому в этом сентябре исполнилось 80 лет. Его зовут Франко Даль Чин, он привез в Европу первого бразильца — Зико, запустил тренерскую карьеру Карло Анчелотти в «Реджане», построил два стадиона — в Удине и Реджо-Эмилии, у него в «Реджане» играл Игорь Симутенков.

Анатолий Воробьев, Алишер Усманов. «В конце 90-х Усманов должен был стать владельцем «Динамо». Вторая часть интервью бывшего генсека РФС

— Даль Чин ведь даже был членом совета директоров «Динамо»?

— Да, это уникальный случай, и он пишет об этом в недавно вышедшей книге. Членами того первого совета директоров были Якушин, Царев, несколько позже — Валерий Газзаев. И Даль Чин. Он очень многому нас научил. Вот только кому дальше это оказалось нужно?

В одном резонансном интервью я сказал, что в «Динамо» все по Бисмарку. Хотя на самом деле эту замечательную фразу немецкий канцлер «одолжил» у известного шотландского философа и публициста Томаса Карлейла: «Революцию задумывают гении, проводят в жизнь фанатики, а результатами пользуются подонки». У интервьюера реакция оказалась хорошая: «А вы — кто?» — «Я — гений. Фанатик — Толстых. А подонки — те, кто после него много лет разрушал «Динамо». Не случайно мы скоро будем отмечать полвека последнего чемпионства, если Личка нас не спасет и не сделает чемпионом в этом или следующем сезоне. Клуб и его руководители надолго утратили справедливость, честность, порядочность — слишком дорогие качества для дешевых людей, которые, к сожалению, управляли клубом много лет.

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