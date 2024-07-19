Экс-гендиректор «Спартака» Первак прокомментировал возможное возвращение Жиго в клуб

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал слухи о возможном возвращении защитника Самуэля Жиго в московский клуб.

«Жиго — квалифицированный футболист. Он очень хороший защитник, тут даже спорить нечего. Думаю, нынешний «Спартак» Жиго бы усилил. Мне кажется, что от пребывания Самуэля в Москве у всех остались только положительные эмоции», — цитирует Первака Legalbet.ru.

30-летний Жиго является игроком «Марселя», контракт с французским клубом рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне француз провел 33 матча за «Марсель» во всех турнирах и забил три мяча.

Защитник выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год, сыграв 110 матчей во всех турнирах и забив 10 голов.Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.