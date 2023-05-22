Габулов — о вылете «Химок»: «На протяжении всего сезона принимались нелогичные решения»

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на вылет клуба из РПЛ.

«Если рассматривать эту ситуацию без эмоций, было очевидно, что все шло к вылету. На протяжении всего сезона принимались нелогичные решения, которые привели, к большому сожалению, к вылету «Химок», — сказал Габулов «СЭ».

В последнем матче 28-го тура «Пари НН» на своем поле разгромил «Сочи» (4:0). После этого отставание «Химок» от спасительного 14-го места увеличилось до 8 очков за два тура до конца чемпионата России.